In der Donau-Rieser Wirtschaftslandschaft zeichnen sich Veränderungen ab

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht mit gemischten Gefühlen auf die ökonomische Lage in Nordschwaben. Eine Branche bereitet dabei besonders Sorgen.

Es könnte so schön sein – und die bloße Zahl klingt schier märchenhaft: Achteinhalb Prozent mehr Lohn hat die Gewerkschaft zuletzt für die Metaller herausgeholt. Doch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Landkreis Donau-Ries will diesen Abschluss nicht ohne Weiteres als branchenübergreifendes Signal betrachten. Zu viele Probleme und Fragezeichen gäbe es derzeit, sagen die Arbeitnehmervertreter vor Ort.