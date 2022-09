Eiskratzen im Donau-Ries-Kreis kurz nach den Sommerferien

Plus Wetterkapriolen mitten im September: Im Donau-Ries-Kreis mussten am Mittwoch und Donnerstag die Autofahrer mancherorts mit dem Eiskratzer die Scheiben freimachen.

Das geht ja schnell. Vor gut zwei Wochen lockten Temperaturen von 20 Grad und mehr die Menschen im Donau-Ries-Kreis abends noch in den Biergarten, vor gut einer Woche endeten die Sommerferien - und nun mussten viele Autofahrer am Mittwoch- und Donnerstagmorgen die Eiskratzer auspacken. Ein Hauch von Winter mitten im September.