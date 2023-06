Erfrischung gefällig? Das sind die Badeorte im Landkreis Donau-Ries

Das sonnige Wetter lädt im Landkreis Donau-Ries zum Baden ein. Und die Wasserqualität stimmt. Unsere Karte zeigt, wo gebadet werden kann.

Nicht nur das gute Wetter spricht im Landkreis Donau-Ries für eine Erfrischung im See. Auch die aktuellen Badewasseruntersuchungen des Gesundheitsamtes machen deutlich: Einer Abkühlung in einem der zahlreichen Badeseen des Landkreises Donau-Ries steht nichts im Weg.

Vor wenigen Wochen hat das Gesundheitsamt Wasserproben aus insgesamt elf Badeseen im Landkreis Donau-Ries entnommen, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamtes hervorgeht. Die Gewässer wurden auf die Sichtweite unter Wasser, die Wassertemperatur sowie mögliche Belastungen mit Bakterien untersucht.

Badewasser im Landkreis Donau-Ries: Keinerlei Mängel

Dabei konnten keinerlei Mängel festgestellt werden.

Beprobt wurden die Gewässer in Altisheim, Genderkingen, Gosheim, Hamlar, Mertingen, Münster, Niederaltheim, Oberndorf, Rain, Schmähingen sowie das Wörnitzflussbad in Oettingen.

Die festgestellten Sichtweiten unter Wasser lagen im Bereich zwischen 0,85 Meter und 2,0 Metern. Die höchste Wassertemperatur wurde bei der Messung am 8. Mai mit 17,5 °C in Mertingen ermittelt. Durch die warmen Temperaturen der letzten Wochen sollten die Wassertemperaturen aller Seen inzwischen merklich angestiegen sein.

Unter donau-ries.de/badewasser finden Sie detaillierte Ergebnisse aller untersuchten Gewässer sowie umfangreiche Messungen und Informationen zu den drei EU-Badegewässern in Donauwörth, Tapfheim und Wemding. Außerdem finden Sie dort eine Übersichtskarte mit allen beprobten Badegewässern der Region sowie den regionalen Freibädern. (AZ)