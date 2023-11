Gefahrgutkontrolle auf der B25: Auf der Suche nach explosivem Stoff

Plus An der B25 bei Ebermergen sucht die Polizei nach Gefahrgut. Dass die Beamten nichts finden, ist eine gute Nachricht. Aber es gibt dennoch einiges zu beanstanden.

Den schlimmsten Fall möchte man sich gar nicht vorstellen. Wenn Schwerlastverkehr mit Gefahrgut auf unseren Straßen unterwegs ist, wenn brennbare Stoffe, Chemikalien, die bei einem Unfall ein fatales Gemisch ergeben können, auf den Ladeflächen Hunderte von Kilometern weit transportiert werden, dann braucht es nicht viel Fantasie, um sich diesen schlimmsten Fall auszumalen. Die Explosivität des Themas liegt buchstäblich in der Luft.

"Vor einigen Jahren ist auf der Autobahn bei Augsburg Säure ausgetreten und hat den Fahrer verätzt", erinnert sich Hansjörg Schuster, Leiter der Gefahrguttruppe Schwaben-Nord. "Damals hat es einen Großeinsatz an Hilfskräften gegeben, um zu verhindern, dass die Flüssigkeit ins Kanalnetz sickert, dort Dämpfe entstehen und es zu Explosionen kommt."