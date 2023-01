Grünen-Kandidaten mit Listenplätzen höchst zufrieden

Eva Lettenbauer rangiert für Landtag auf Platz eins der schwäbischen Liste, Albert Riedelsheimer wird für Bezirkstag auf Platz zwei gesetzt.

Die beiden Spitzenkandidaten der Grünen aus dem Donau-Ries-Kreis für die Landtags- und die Bezirkstagswahl am 8. Oktober sind mit ihren Listenplätzen höchst zufrieden. Eva Lettenbauer, die von ihrer Partei im Stimmkreis Donau-Ries als Direktkandidatin für den Landtag nominiert wurde, wurde mit 91 Prozent Zustimmung auf Platz eins der schwäbischen Landtagsliste gewählt.

Die Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der bayerischen Grünen will nach eigenen Angaben erreichen, dass in Bayern endlich mehr Windräder in der Hand von Bürgerinnen und Bürgern gebaut werden, Anwohner vergünstigte Stromtarife erhalten und Kommunen Abgaben für Solar- und Windparks bekommen. Lettenbauer sagte, sie wolle eine Fachkräfteoffensive starten, Menschen für Ausbildungsberufe begeistern und ausländische Berufsabschlüsse schneller anerkennen.

Der Kreisvorstand der Grünen würdigt in einer Pressemitteilung die Spitzenkandidatur mit diesen Worten: "Egal ob Unternehmerin, Arbeitnehmer, Familien, Frauen, junge oder ältere Menschen – Eva Lettenbauer macht sich als Landtagsabgeordnete jeden Tag für die Menschen in unserer Region stark." Die Reichertswieserin sei eine "kompetente Politikerin, die Herausforderungen anpackt". Deshalb sei sie die ideale Besetzung für die Spitze der schwäbischen Landtagsliste, so Kreissprecher Stefan Bieber.

Albert Riedelsheimer kommt mit 95 Prozent auf Platz zwei der schwäbischen Grünen-Liste

Auch für Albert Riedelsheimer, Direktkandidat für den Bezirkstag, verlief die Listenaufstellung erfolgreich. Die Delegierten wählten ihn mit 95 Prozent auf Platz zwei der Bezirksliste. In seiner Bewerbungsrede betonte der Donauwörther Umweltbürgermeister die Fortschritte im Bereich Klima- und Umweltschutz, die durch die Grünen in den vergangenen Jahren für Schwaben erreicht worden seien. Als Umweltbeauftragter des Bezirks sei Riedelsheimer hieran maßgeblich beteiligt gewesen. Im Falle einer Wiederwahl will er die Klimaneutralität des Bezirks bis 2030 durch die Sanierung der bezirkseigenen Liegenschaften und Renaturierung der Moore erreichen. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen möchte er mehr Angebote vor Ort schaffen.

Neben Lettenbauer und Riedelsheimer kandidieren die Sprecherin des Grünen-Ortsverbands Rain Anna Ludwig und Fabian Arndt, Schriftführer im Nördlinger Ortsverband, auf den Listen. Ludwig besetzt Platz 15 der Liste für den Bezirkstag, Arndt Platz 20 der Landtagswahlliste. (AZ)