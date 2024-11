Starkregen: So können Bürgerinnen und Bürger ihr Heim schützen

Heftige Gewitter mit Starkregen haben den Bürgerinnen und Bürgern im südlichen Landkreis Ende Juni und Anfang September zu schaffen gemacht. Vor allem die Gemeinde Holzheim war von den Wassermassen zweimal betroffen. Am 26. Juni hatte es in der Kommune im Lechgebiet ein Starkregen-Ereignis gegeben, bei dem in 20 Minuten mehr als 70 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel fielen. Die Keller von mindestens 20 Wohnhäusern sowie der Schule und des Rathauses wurden überschwemmt. Anfang September waren es circa 40 Liter in einer halben Stunde.

