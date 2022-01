Im Kreis Donau-Ries gibt es ab sofort weitere Überschwemmungsgebiete

Betroffen sind Bereiche an Donau, Lech, Schmutter, Egelseebach, Zusam und Kessel. Dort gelten nun besondere Schutzbestimmungen.

Das Landratsamt Donau-Ries hat mit Verordnung vom Mittwoch das Überschwemmungsgebiet an der Donau sowie den Mündungsbereichen anderer Gewässer festgesetzt. Das Areal umfasst Flächen der Großen Kreisstadt Donauwörth, der Stadt Rain, des Marktes Kaisheim sowie der Gemeinden Tapfheim, Asbach-Bäumenheim, Mertingen, Genderkingen, Niederschönenfeld und Marxheim. Folgende Gewässer sind betroffen: Donau, Lech, Schmutter, Egelseebach, Zusam und Kessel.

Das Landratsamt kommt laut einer Pressemitteilung damit seiner gesetzliche Verpflichtung nach, die Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist, durch Rechtsverordnung auszuweisen. Auf der Grundlage der vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth erstellten Hochwasserkarten wurde die Fläche festgesetzt, die bei einem solchen Hochwasser natürlicherweise überschwemmt wird.

Keine Planung der Behörden, sondern Darstellung des Ist-zustandes

Es handle sich somit um keine Planung der zuständigen Behörden, sondern um eine Darstellung des Ist-zustandes der Überschwemmung bei einem hundertjährlichen Ereignis - also um eine mess- und modelltechnisch ermittelte Tatsache. Die in Überschwemmungsgebieten geltenden Schutzbestimmungen sollen gewährleisten, dass ein Abfließen des Wassers nicht behindert und das Schadenspotenzial, beispielsweise durch die Errichtung neuer Gebäude und Anlagen, in diesen Gebieten nicht erhöht wird.

Im vorliegenden Rechtssetzungsverfahren haben im Juli beziehungsweise September 2020 zwei Erörterungstermine stattgefunden. Aufgrund mehrerer Einwendungen von betroffenen Bürgerinnen und Bürgern sowie von Gemeinden bat das Landratsamt das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) um erneute Überprüfung und Darlegung der im Rahmen der Berechnungen angenommenen Abflusswerte der Donau. Die vom LfU mittlerweile vorgelegte Stellungnahme habe die bisherigen Werte vollumfänglich bestätigt, heißt es von der Kreisbehörde. Diese komme damit nun ihrer gesetzlichen Pflicht zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets nach.

Hochwasserschutzmaßnahmen sind davon losgelöst zu betrachten

Die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes einerseits und die Planung und Durchführung von Hochwasserschutzmaßnahmen andererseits seien dabei zwei getrennt und voneinander losgelöst zu betrachtende Verfahren. Sollte sich aufgrund solcher künftiger Hochwasserschutzmaßnahmen der Hochwasserabfluss ändern, wäre das Überschwemmungsgebiet nachträglich anzupassen.

Die Verordnung wurde im Amtsblatt des Landkreises Donau-Ries vom 19. Januar bekannt gemacht. Einzelheiten können zudem aus den der Verordnung beigefügten Karten ersehen werden, die jeweils bei den betroffenen Gemeinden sowie im Landratsamt zur Einsichtnahme aufbewahrt werden und im Internet unter https://www.donau-ries.de/landratsamt-verwaltung/wasserrecht/ueberschwemmungsgebiete abrufbar sind. (AZ)