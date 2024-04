Kreditkartenbetrüger bestellt zweimal teure Blumen

Ein geschädigter 68-Jähriger wundert sich über Abbuchung von 140 Euro. Er hatte nichts gekauft und nichts bekommen.

Ein 68-jähriger Mann aus einer Jura-Gemeinde zeigte am Donnerstag bei der PI Donauwörth einen Betrug an. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Unbekannter auf den Namen und die Kreditkartendaten des Geschädigten zweimal Blumen in einem Gesamtwert von knapp 140 Euro bestellt. Der 68-Jährige hatte jedoch weder die Lieferungen autorisiert, noch die Blumen erhalten. Wie der oder die Unbekannte an die sensiblen Zahlungsdaten des Geschädigten kam, ist nun unter anderem Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die Beamten nahmen ein Strafverfahren gegen unbekannt auf. (AZ)