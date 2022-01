Leben immer weniger Wintervögel in Donau-Rieser Gärten?

Plus Der LBV rief dazu auf, Wintervögel im Garten zu zählen. Knapp 400 Menschen aus dem Landkreis machten mit - und entdeckten bisher selten gesehene Exemplare.

Mehrere Hundert Menschen aus dem Landkreis Donau-Ries haben sich in diesem Jahr an der Mitmachaktion "Die Stunde der Wintervögel" des Landesverbandes für Vogelschutz beteiligt. Aufgabe war es, eine Stunde lang die verschiedenen Vogelarten im eigenen Garten zu zählen und zu dokumentieren. Jetzt stehen die endgültigen Zahlen fest.