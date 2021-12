Landkreis Donau-Ries

vor 31 Min.

Neue Chance auf Pool-Tests in Kitas im Landkreis Donau-Ries

Plus Die Eltern von 1700 Kindergartenkinder aus dem Landkreis möchten regelmäßig PCR-Tests der Einrichtung. Doch das Projekt ist auf Eis. Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer.

Von Barbara Wild

Pool-Tests in Kindergärten und Kitas im Landkreis werden nicht wie geplant nach den Weihnachtsferien starten. Denn nach wie vor gibt es keine freien Kapazitäten in Laboren, die eine Auswertung der PCR-Tests übernehmen würden. "Wir wollen es umsetzen und es ist alles vorbereitet", sagt Landrat Stefan Rößle. Doch wie schon befürchtet, scheitert es an der konkreten Umsetzung. Doch eine Hoffnung hat der Landrat noch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen