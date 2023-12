Landkreis Donau-Ries

Regierung von Schwaben plant vier Asylunterkünfte im Landkreis Donau-Ries

Plus Im Donau-Ries-Kreis sollen insgesamt vier neue Quartiere für Flüchtlinge vorbereitet werden. Nicht alle Kommunen wissen von den Plänen der Regierung.

Es ist inzwischen ein Dauerbrenner, wenn auch kein besonders beliebter: die Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge. Insgesamt sind dem Ausländeramt zufolge in diesem Jahr im Landkreis Donau-Ries bis zum 21. November 1232 Asylsuchende angekommen. Bis zum Ende des Jahres rechnet die zuständige Behörde mit weiteren 100 bis 150 Personen. Sie alle benötigen ein Dach über dem Kopf, was schon seit Monaten die Kommunen, den Landkreis und auch die Regierung von Schwaben vor eine große Herausforderung stellt. Nun gibt es neue Informationen zu Plänen der Regierung.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigte die Regierung von Schwaben, dass im Landkreis noch weitere vier Gemeinschaftsunterkünfte in Planung seien. Dabei handelt es sich entweder um bereits bestehende Quartiere, die erweitert werden sollen, oder Gebäude, die in staatlichem Besitz sind und umgebaut werden sollen. Geplant sind sie in den Orten Donauwörth, Bäumenheim, Niederschönenfeld und Marxheim.

