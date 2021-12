Schlüsselzuweisungen: So viel Geld erhalten die einzelnen Kommunen

Die Donau-Rieser Kommunen kassieren 2022 insgesamt über 15 Millionen Euro vom Freistaat. Zwei Gemeinden erhalten sogar siebenstellige Beträge.

Jedes Jahr im Dezember blicken die Bürgermeister und Kämmerer der Kommunen gespannt nach München, um Planungssicherheit bezüglich ihrer zu erwarteten Schlüsselzuweisungen durch den Freistaat Bayern zu erhalten. Nun hat Finanzminister Albert Füracker die Zahlen für 2022 bekanntgegeben, die als eine der zentralen Einnahmequellen die Steuerkraft ausgleicht. Demnach können die Städte und Gemeinden im Landkreis Donau-Ries sowie der Landkreis selber im nächsten Jahr wieder mit knapp 30 Millionen Euro rechnen. „Trotz insgesamt sinkender Steuereinnahmen und hoher Staatsausgaben wegen der anhaltenden Corona-Krise bleibt der Freistaat ein verlässlicher Partner, der seine Kommunen in dieser schwierigen Zeit nicht alleine lässt“, so der CSU-Stimmkreisabgeordnete Wolfgang Fackler in einer Pressemitteilung.

„Zudem mildern wir bei den bayerischen Kommunen die teilweise weiterhin hohen Verluste bei der Gewerbesteuer ab, die durch die Corona-Krise entstanden sind." Der Freistaat stelle hierzu 330 Millionen Euro zur Verfügung. Für eine schnelle Hilfe werde noch im Jahr 2021 eine Abschlagszahlung von 200 Millionen Euro ausgezahlt, erklärt Fackler.

Wolfgang Fackler ist gegen Sparmaßnahmen in diesem Bereich

Er stehe nach wie vor voll hinter diesem Unterstützungskurs, damit die Investitions- und Zukunftsfähigkeit der Kommunen erhalten bleiben. Andiskutierte Sparmaßnahmen wären hier für den Abgeordneten der völlig falsche Ansatz. „Wir brauchen weiterhin unsere starken und handlungsfähigen Kommunen. Die Schlüsselzuweisungen kommen damit Projekten zugute, die vor Ort von besonderer Bedeutung sind“, sagt Fackler.

Landesweit stehen für die Schlüsselzuweisungen im kommenden Jahr vier Milliarden Euro zur Verfügung und damit 67 Millionen Euro mehr als Vorjahr. Die Mittel sind die größte Einzelposition im kommunalen Finanzausgleich. Davon fließen über 15,4 Millionen Euro an 36 der 44 Kommunen im Landkreis Donau-Ries, was ein Plus von 1,4 Millionen und damit knapp zehn Prozent bedeutet.

Schlüsselzuweisungen: Genderkingen geht dieses Mal wieder leer aus

Aufgrund ihrer hohen eigenen Steuerkraft gehen fast schon traditionell Asbach-Bäumenheim, Buchdorf, Donauwörth, Holzheim, Mertingen und Monheim sowie ein weiteres Mal Nördlingen und dieses Mal wieder Genderkingen leer aus. Die Stadt Rain erhielt im vergangenen Jahr keine Schlüsselzuweisungen und darf für 2022 mit 183.352 Euro planen.

Weitere gut 14,17 Millionen Euro (1,2 Millionen Euro weniger als 2021) fließen direkt an den Landkreis, sodass insgesamt umgerechnet auf jeden der 134.941 Einwohner (Stand 30. Juni 2021) durchschnittlich knapp 220 Euro vom Freistaat überwiesen werden. Die größte Einzelsumme erhält wieder die Marktgemeinde Kaisheim mit über 1,45 Millionen Euro, gefolgt von Marxheim (1,04 Millionen Euro) und Tapfheim (942.136 Euro). Grundlage für die Berechnung sind unter anderem die kommunalen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020.

Die Schlüsselzuweisungen für die Donau-Rieser Kommunen im Überblick: Alerheim 291.784 Euro; Amerdingen 342.200; Auhausen 339.924; Bäumenheim 0; Buchdorf 0; Daiting 286.436; Deiningen 277.984; Donauwörth 0; Ederheim 298.748; Ehingen a. Ries 371.668; Forheim 160.620; Fremdingen 636.828; Fünfstetten 386.684; Genderkingen 0; Hainsfarth 584.788; Harburg 107.904; Hohenaltheim 250.316; Holzheim 0; Huisheim 598.220; Kaisheim 1.451.104; Maihingen 218.188; Marktoffingen 323.840; Marxheim 1.038.372; Megesheim 363.564; Mertingen 0; Mönchsdeggingen 450.112; Möttingen 537.648; Monheim 0; Münster 216.428; Munningen 564.992; Niederschönenfeld 448.512; Nördlingen 0; Oberndorf 793.172; Oettingen 255.368; Otting 261.756; Rain 183.532; Reimlingen 266.836; Rögling 277.844; Tagmersheim 396.588; Tapfheim 942.136; Wallerstein 409.668; Wechingen 322.280; Wemding 468.012; Wolferstadt 324.480. (AZ)