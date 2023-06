Landkreis Donau-Ries

vor 1 Min.

"Sexpressung": Ein Opfer aus dem Landkreis Donau-Ries erzählt

Plus Stefan S. fiel auf eine Betrugsmasche herein, die weltweit boomt. Aus einem vermeintlichen Flirt wird eine handfeste Erpressung. Was der 19-Jährige erlebt hat.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Als Stefan S. (Name geändert) von einer hübschen Frau auf Facebook angeschrieben wird, denkt er an nichts Böses. Das Foto, auf ihrem Account, spricht ihn an, der Flirt, der sich beim Chatten rasch anbahnt, ebenso. Der 19-Jährige aus einer Stadt im Landkreis Donau-Ries ist zwar nicht auf der Suche nach einer Freundin, aber wer weiß, wenn sich daraus was entwickelt...

Es entwickelt sich tatsächlich etwas, wenn auch in eine völlig andere Richtung, als es Stefan S. gedacht hat. Am Ende spürt er Angst und Scham, fühlt sich massiv unter Druck gesetzt. Er ist Opfer einer Masche der Cyber-Kriminalität, die boomt. Weltweit fallen Tausende täglich auf diesen Betrug herein, der unter dem Begriff "Sexpressung" auch die Polizei im Landkreis zunehmend beschäftigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen