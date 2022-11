So erfolgreich war das erste Literaturfestival Nordschwaben

Plus Welche Erfahrungen haben die teilnehmenden Kommunen und Vereine gemacht, die heuer Mitveranstalter waren und ein Stück weit das finanzielle Risiko zu tragen hatten?

Die Geburtswehen des ersten Literaturfestivals Nordschwaben waren – in Zeiten heftiger Corona-Beschränkungen – schmerzhaft und lang anhaltend. Die veranstaltende Schwabenakademie Irsee hatte bekanntlich für 2020 absagen und dann 2021 ersatzweise ein digitales Format anbieten müssen, ehe es im dritten Anlauf 2022 endlich geklappt hat: Zwölf Live-begegnungen mit Autoren und Kabarettisten haben heuer im März in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen stattgefunden – wenn auch noch Abstände eingehalten werden mussten und die Teilnehmerzahlen deshalb beschränkt waren.