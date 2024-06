Landkreis Donau-Ries

vor 19 Min.

So hart trifft das Hochwasser die Landwirtschaft

Die Eichmühle bei Genderkingen in der vergangenen Woche aus der Luft. Hof und Felder waren ringsum vom Hochwasser überflutet beziehungsweise nahezu eingekesselt.

Plus Mit bis zu 100 Prozent Ernte-Ausfällen rechnen die Bauern nach den Überschwemmungen. Einer von ihnen ist Josef Wagner, der zusammen mit seinem Sohn Max-Josef die Eichmühle betreibt. Ein Besuch.

Von Barbara Würmseher

"Wir wissen, was Hochwasser ist, aber dieses Ausmaß war bei uns noch nie da!" - Josef Wagner (59), der zusammen mit Sohn Max-Josef den seit 1470 in den Donau-Lech-Auen ansässigen Hof "Eichmühle" bei Genderkingen leitet, steht am Rande eines Kartoffelackers. Er blickt auf faulende Pflanzen, die ihre verschrumpelten Blätter kraftlos über matschige Erdäpfeln hängen. "Auf 15 Hektar Kartoffelanbau haben wir Totalausfall", stellt er ernüchtert fest, als er die kläglichen Überreste begutachtet. Nur ein paar hundert Meter weiter liegen die Felder mit Küchenkräutern. Auch dort bietet sich ein trauriger Anblick: Die Petersilie liegt welk und braun im sumpfigen Boden, nachdem das Wasser dort tagelang gestanden hat.

Die Wagners kennen Überschwemmungen. Direkt am landwirtschaftlichen Betrieb läuft der Mühlbach vorbei, zur Donau sind es rund 500 Meter, auch der Lech ist Luftlinie nur etwa 1,5 Kilometer entfernt. Von jeher treten die Gewässer gelegentlich über die Ufer, auch beim Pfingsthochwasser 1999 musste die Familie zusammen mit Helfern gewaltig die Ärmel hochkrempeln. Doch für das was diesmal passiert ist, haben Josef und Max-Josef Wagner keinen Vergleich. "Selbst Schmutter, Zusam und Egelseebach haben wir zu spüren bekommen." Neben dem Ackerland waren die Hofstelle des Seniors, das neu gebaute Haus des Juniors, die Ferienwohnungen und die landwirtschaftlichen Hallen betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen