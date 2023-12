Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Streik der Ärzte: Die Aktion ist "großer Blödsinn"

Plus Deutschlandweite streiken Arztpraxen, aber es fällt wegen des Weihnachtsurlaubs nicht wirklich auf. So ist die Lage im Landkreis Donau-Ries.

Von Helen Geyer

Eigentlich sollten sie diese Woche geschlossen sein: Arztpraxen in ganz Deutschland sind zum Streik aufgerufen. Sie wollen gegen eine hohe Bürokratie und Belastung protestieren. Der Aufruf fällt aber in eine Zeit, in der ohnehin viele Ärzte im Urlaub sind. Wie lösen es diejenigen, die noch da sind?

Es ist ein heikles Thema. Der Aufruf zum Streik kommt in einer ungünstigen Zeit, in diesen drei Tagen "zwischen den Jahren" ist es schon schwer genug, einen Arzt zu finden. In dieser Zeit kämen Dr. Jakob Berger zufolge meistens nur die Patientinnen und Patienten in die Praxis, die stark erkrankt seien. Wenn, dann sei diese Gruppe vom Streik betroffen. Dr. Berger aus Wemding ist Bezirksvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbands für den Bezirk Schwaben. Er halte die Aktion für "großen Blödsinn": "Das führt nur dazu, dass die Notaufnahmen überlastet werden, was ja auch keinem dient." Der Wemdinger Arzt bemängelt die Organisation der Aktion: "Was soll so ein halbherziger Urlaubsstreik? Das bringt überhaupt nichts." Wäre es "richtig aufgezogen" und würden sich alle Kolleginnen und Kollegen beteiligen, könne dies eine Signalwirkung haben.

