Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Weihnachten in Quarantäne – so trifft es Kinder im Donau-Ries

Wer in der Schule positiv getestet wird, muss in Quarantäne, Banknachbarn auch - Weihnachten hin oder her. Im Landkreis trifft das wohl mehrere Hundert Kinder und Familien.

Plus Für viele Familien war es zuletzt nur noch ein Ziel, ohne Corona-Folgen die Schule zu überstehen. Doch mehrere Hundert Kinder sind an Heiligabend in Quarantäne.

Von Barbara Wild

Der letzte Schultag vor den Ferien ist für Kinder und Eltern immer ein wichtiges Datum. Auch schon ohne die Pandemie fiebern Schüler und Eltern auf Weihnachten hin – steht doch vor Jahresende viel auf der Agenda, und eine Pause tut allen gut. Doch dieses Mal schwang gerade in den vergangenen Tagen noch die große Sorge mit, auf den letzten Metern vor Heiligabend sich noch mit Corona zu infizieren oder als Kontaktperson in Quarantäne zu müssen. Denn anders als andere Bundesländer war Unterricht in der letzten Schulwoche im Dezember für alle Schüler Pflicht. Gleichzeitig sind viele Kindern nach wie vor infiziert. Wie also ist die Lage im Landkreis vor den Weihnachtsferien?

