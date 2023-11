Wintereinbruch sorgt für einige Unfälle im Landkreis Donau-Ries

Der erste Schnee sorgt für Chaos auf den Straßen im Landkreis Donau-Ries, in den vergangenen Tagen kracht es mehrfach. Die Polizei gibt Tipps für richtiges Verhalten.

Die Schneefälle und Glätte der vergangenen Tage hat für einige Verkehrsunfälle im Landkreis Donau-Ries gesorgt, wenn auch nicht überall. Stephan Roßmanith von der Polizeiinspektion Donauwörth sowie das Polizeipräsidium Schwaben Nord geben Tipps für eine sichere Fahrt bei der winterlichen Witterung.

Gleich vier Unfälle ereigneten sich bei winterlichen Straßenverhältnissen von Montag bis Dienstag innerhalb von nicht einmal 24 Stunden im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Donauwörth. Ein 31-Jähriger war am Montag gegen 22 Uhr mit seinem Pkw zwischen Lederstatt und Zirgesheim unterwegs, als sein Wagen wegen der Schneeglätte in einer Kurve ins Schleudern geriet. Das Auto riss mehrere Straßenpfosten um und kam in einem angrenzenden Acker zum Liegen. Der Schaden beträgt schätzungsweise 5000 Euro. Der Fahrer meldete seinen Unfall allerdings nicht. Am darauffolgenden Tag ermittelte die Polizei den Mann und zeigte ihn wegen des Verdachts auf Unfallflucht an.

Die Polizei meldet bisher keine Glatteis-Unfälle im Ries

Auf gerader Strecke verlor am Dienstag ein 22-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr zwischen Büttelbronn und Wittesheim unterwegs, als er von der Straße abkam. Durch den folgenden Anprall im Graben entstand an dem Wagen ein Schaden von schätzungsweise 7.000 Euro, an den Straßenbegrenzungen ein Schaden von weiteren etwa 2.000 Euro. Die drei Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Etwa zweieinhalb Stunden später ereignete sich der nächste Unfall. Auf der B2 bei Kaisheim hatte ein 25-Jähriger ebenfalls mit der Witterung zu kämpfen und rutschte mit seinem Pkw in einer Rechtskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn. An dem Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf geschätzte 3000 Euro beläuft. Eine Fachfirma schleppte das Auto ab.

Auch eine 42-Jährige geriet wegen der glatten Fahrbahn in eine Notlage. Die Frau war am Dienstag gegen 20.15 Uhr auf der B16 zwischen Tapfheim und Donauwörth unterwegs. Auf Höhe des Hagebaumarkts kam der Wagen der Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanke. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro. Im Zuständigkeitsbereich der Inspektion Nördlingen verzeichnete die Polizei seit dem ersten Schneefall, also seit Samstag, zwar mehr als 20 Unfälle. Davon sei jedoch keiner wegen der Witterungsbedingungen passiert, informiert eine Beamtin.

Winterreifen und angepasste Fahrweise für Sicherheit bei Schnee

Angesichts der aktuellen Ereignisse erinnert das Polizeipräsidium Schwaben Nord in einer Pressemitteilung daran, den eigenen Wagen mit Winterreifen auszurüsten. Weiter heißt es: "Säubern Sie alle Scheiben von Eis und Schnee, dies gilt auch für Beleuchtung und Kennzeichen." Zudem solle Schnee und Eis vom Dach entfernt werden, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu beeinträchtigen. Stephan Roßmanith von der Inspektion Donauwörth sagt: "Wenn es schneeglatt ist, ist der Bremsweg länger." Autofahrerinnen und Autofahrer sollten einen größeren Abstand zu den Wagen vor ihnen halten und langsamer fahren: "Die beschilderte Höchstgeschwindigkeit gilt nur für günstigste Umstände." Zudem sollten Fahrer vorsichtig einlenken und nicht abrupt bremsen. (AZ/hgyr)