Wir suchen das schönste Mäschkerle im Kreis Donau-Ries

Welches Kind aus dem Landkreis Donau-Ries hat in der Faschingssaison 2024 das schönste Kostüm? Unsere Leser und eine Jury entscheiden - und der Gewinner bekommt einen tollen Preis.

Sie geht wieder los, die fünfte Jahreszeit, und am Wochenende starten die ersten Faschingsvereine in der Region am Wochenende in die Saison. Im Zuge des närrischen Treibens machen sich die Redaktionen der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten auf die Suche nach dem schönsten kleinen Mäschkerle im Landkreis.

Um teilzunehmen, schicken Sie uns bis zum Gumpigen Donnerstag, 8. Februar, ein Foto Ihres verkleideten Kindes im JPEG-Format per Mail mit dem Betreff "Mäschkerle" an redaktion@donauwoerther-zeitung.de bzw an redaktion@rieser-nachrichten.de. Bitte geben Sie Ihren vollen Namen sowie den des Kindes und Ihre vollständigen Kontaktdaten an. Bitte beachten Sie auch den Datenschutzhinweis.

Fasching 2024: Wer hat das schönste Mäschkerle im Kreis Donau-Ries?

Im Anschluss stellen wir alle Bilder in einer Galerie online und unsere Leserinnen und Leser können bis zum Abend des Rosenmontags (12. Februar) mit einem Klick für ihren Favoriten abstimmen. Die fünf Bilder mit den meisten Stimmen gehen dann an eine Jury, bestehend aus Martina Bachmann, Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung und Rieser Nachrichten, Ulrich Reitschuster, Präsident der Initiative Fasching Donauwörth, Tobias Altmann, Mit-Vorsitzender der Faschingsfreunde Megesheim, und Lena Erhardt vom Legoland Günzburg. Diese entscheidet über den Gewinner. Als Preis gibt es Tageskarten für die ganze Familie für das Legoland.

Achtung, wichtiger Hinweis: Sollten Sie das Foto eines Kindes einsenden, das nicht Ihr eigenes ist, müssen die Erziehungsberechtigten zwingend mit der Veröffentlichung einverstanden sein!