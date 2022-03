Zwei Jahre Corona im Kreis: Diese Kommunen hat es am stärksten erwischt

Plus Im März 2020 gab es den ersten Corona-Fall im Donau-Ries-Kreis. In manchen Orten hat das Virus seitdem massiv zugeschlagen, andere sind besser durchgekommen.

Vor genau zwei Jahren, Anfang März 2020, ist der erste Corona-Fall im Landkreis Donau-Ries erfasst worden. In der Zwischenzeit sind tausende hinzugekommen, die Pandemie ist in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens weiter stark spürbar. Bei einem Blick auf die offiziellen Zahlen des Gesundheitsamts zeigt sich, dass Covid-19 zwar überall eine nennenswerte Rolle spielt, die Kommunen aber doch zum Teil unterschiedlich stark betroffen waren und sind.