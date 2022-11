Mehrere Unfälle wegen missachteter Vorfahrt im Landkreis

Die Polizei meldet am Samstag drei Unfälle, die wegen Vorfahrtsverletzungen entstanden sind. Die Unfallbeteiligten kamen mit leichten Verletzungen davon.

Am Freitag hat es drei Unfälle im Landkreis gegeben, die wegen Vorfahrtsverletzungen entstanden sind. Um 9.30 Uhr wollte ein 52-jähriger Lkw-Fahrer in Bäumenheim mit seinem Fahrzeug von der Anton-Jaumann-Straße nach links in die Mertinger Straße einbiegen. Dabei übersah er ein von rechts kommendes, vorfahrtsberechtigtes Auto eines 33-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, es entstand ein Schaden von rund 6500 Euro.

Ähnlicher Unfall mit Radfahrerin in Wemding

In Wemding hat sich ein ähnlicher Unfall ereignet. Eine 20-jährige Fahrradfahrerin fuhr um 7.05 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Riesgraben Straße und wollte an der Einmündung zur Bahnhofstraße diese geradeaus in Richtung Bürgermeister-Epple-Straße überqueren. Dabei übersah sie das Auto einer von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Frau. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Am Rad der jungen Frau waren laut den Polizeibeamten keine entsprechenden Leuchtmittel angebracht.

Frau verletzt sich leicht bei Unfall in Donauwörth

Um 13 Uhr missachtete ein 53-Jähriger in Donauwörth ebenfalls die Vorfahrt. Er fuhr mit seinem Auto von der Kreisstraße 28 kommend in die Auffahrtsschleife zur B16. An der dortigen Einmündung wollte er rechts in Richtung Donauwörth abbiegen. Beim Einfahren in die Bundesstraße übersah er offensichtlich die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 24-jährige Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 2300 Euro. (AZ)