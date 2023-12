Winterwetter sorgt für weiter für zahlreiche Einsätze von Polizei und Feuerwehr

Autounfälle, umgestürzte Bäume und eine herabgestürzte Lichterkette - Polizei und Feuerwehr hatten auch am Freitag bis tief in die Nacht viel zu tun.

Der starke Schneefall und das Winterwetter haben auch am Freitag für einige Einsätze von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Gegen 17 Uhr mussten die Einsatzkräfte von den Feuerwehren aus Monheim und Rehau gegen 17 Uhr mehrere Bäume neben der B2 fällen. Aufgrund der enormen Schneelast drohten diese auf die Fahrbahn zu stürzen. Während den Arbeiten musste die B2 auf Höhe der Einmündung nach Rehau auch kurzzeitig für den fließenden Verkehr gesperrt werden. Gegen 18 Uhr waren die Arbeiten beendet.

Auto gerät vor Tapfheim ins Schleudern

Um 2.15 Uhr geriet am Samstag ein 24-Jähriger mit seinem Auto von Schwenningen kommend auf der schneebedeckten B16 kurz vor Tapfheim ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte erst gegen die linke Leitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte am Bankett entlang und kam letztendlich auf der Straße wieder zum Stillstand. Am Auto entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Mehrere Lkws fahren sich im Schnee fest - viele Bäume krachen zusammen

Am Kaisheimer Berg und auf der B16 auf Höhe Nordheim fuhren sich in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Lkws auf der schneebedeckten Fahrbahn fest und kamen nicht mehr vorwärts. Der Räumdienst der Straßenmeisterei kam in beiden Fällen zur Hilfe. Einige Bäume krachten zudem aufgrund der großen Schneelast in der Nacht auf die Straßen im Landkreis. Mehrere Feuerwehreinsatzkräfte räumten die Bäume auf der Kreisstraße zwischen Mauren und Oppertshofen, auf der Staatsstraße zwischen Zirgesheim und Altisheim (Höhe Schweizer Hof) und auf der Kreisstraße zwischen Mühlheim und Rögling von den Straßen. In der Pflegstraße in Donauwörth löste sich die Weihnachtsbeleuchtung von der Befestigung. Sie hielt der Schneelast nicht stand und fiel auf die Straße. Die Feuerwehr Donauwörth räumte die Beleuchtung gegen 4.30 Uhr auf. An der Lichterkette und an der Hausfassade entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. (AZ)