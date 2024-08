Lang-Lkw bleibt an Brücke hängen: Hoher Schaden und Verkehrsbehinderungen

Eine Fehleinschätzung hat am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit erheblichem Schaden geführt. Gegen 14.47 Uhr befuhr ein 65-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Lang-Lkw samt Auflieger die Kreisstraße DON 28 zwischen Auchsesheim und Nordheim, nachdem er von der Südspange der B16 gekommen war.

An der Auchsesheimer Unterführung schätzte der Fahrer laut Polizei die Höhe seines Lkw falsch ein und blieb hängen. Die Wucht des Anstoßes riss die Decke des Aufliegers ab, was zu einem erheblichen Eigenschaden im fünfstelligen Bereich führte. Der Schaden an der Brücke muss erst durch ein Gutachten beziffert werden.

Bis zur Bergung und Abschleppung des Sattelzuges kam es zu deutlichen Verkehrsbehinderungen auf den umliegenden Straßen. Auch für den Zugverkehr war die Bahnbrücke bis 15.55 Uhr gesperrt, wie Arverio-Pressesprecher Winfried Karg auf Nachfrage bestätigt. Die daraus resultierenden Ausfälle und Verzögerungen zogen sich bis in den frühen Abend, ab 18 Uhr seien die Züge wieder nach Fahrplan gefahren. Der 65-jährige Lkw-Fahrer wurde von den Beamten vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ, lrs)