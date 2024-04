Verwaltungsgemeinschaft Rain: Mehr Personal oder weniger Leistungen?

Plus VG-Vorsitzender Jürgen Raab sieht die Verwaltung in einem Dilemma zwischen immer größeren Herausforderungen und personell knappen Möglichkeiten. Er spricht von "rechtlichen und organisatorischen Risiken".

Ist unser Verwaltungsapparat zu aufgebläht? Wird Personal durch Bürokratie verschlissen? Kann ein derartiges Konstrukt wie eine kommunale Verwaltung entschlackt werden? Und kostet den Bürger die behördliche Administration schlichtweg zu viel? Mit der Diskussion um solche Fragen sieht sich Münsters Bürgermeister Jürgen Raab in seiner Funktion als Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Rain derzeit vermehrt konfrontiert.

Im Haushalt der VG (Gesamtvolumen 2,27 Millionen Euro), zu der nach dem Ausscheiden der Stadt Rain noch die Gemeinden Genderkingen, Holzheim, Münster und Niederschönenfeld gehören, sind der höchste Posten die Personalkosten mit 1,3 Millionen Euro. Sie sind seit dem Vorjahr um 50.000 Euro gestiegen. Doch eigentlich sollten sie noch höher sein, denn wie die vielfältigen Aufgaben der VG abbilden, sind eigentlich zu wenige Mitarbeiter an Bord. Vor allem aufgrund zunehmender Digitalisierung sind EDV-Fachleute gefragt. Eine Stelle in diesem Bereich wird demnächst ausgeschrieben. Doch reicht das aus?