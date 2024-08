Mann zündet Wespennest an: Feuerwehr im Einsatz

Ausgerechnet über der Haustür haben sich an einem Gebäude in der Donauwörther Parkstadt Wespen angesiedelt. Ein Bewohner hat das Nest am Donnerstag angezündet. Dies löste einen Einsatz der Feuerwehr aus. Zudem hat der Mann nun Ärger am Hals.

Wie die Polizei berichtet, entfernte der Anwohner in der Dr.-Loeffellad-Straße das Wespennest so: Er entzündete einen Ast und hielt diesen unter das Nest. Dieses ging sofort in Flammen auf. Nach kurzer Zeit begann durch die starke Hitzentwicklung die Dacheindeckung zu glühen und zu glimmen. Es rauchte sichtbar.

Die Freiwillige Feuerwehr eilt zu dem Wohnhaus in der Parkstadt

Gegen 15.20 Uhr rückte nach einem daraus resultierenden Notruf die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth an. Bis zum Eintreffen hatte der Bewohner die Flammen bereits mittels eines Feuerlöschers erstickt. Die Einsatzkräfte überwachten die Temperatur an dem Gebäude im Rahmen einer Brandnachschau.

Die Polizei zeigte den Mann wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Bayerische Landesstraf- und Verordnungsgesetz sowie das Bundesnaturschutzgesetz an. Bekanntlich sind Wespen geschützt und ihre Nester dürfen in begründeten Fällen nur mit einer Sondergenehmigung entfernt werden. Der Sachschaden bei dem Feuer in der Parkstadt beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen dreistelligen Euro-Betrag. (AZ)