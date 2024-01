In Marxheim ist 2023 viel passiert

Eines der spannendsten Themen ist die Ansiedelung eines Einkaufsmarkts. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen. Er betrifft die alte Schule in Graisbach.

Positive Bilanz für das vergangene Jahr in der Gemeinde Marxheim zog Erster Bürgermeister Alois Schiegg bei der Jahresschluss-Sitzung des Gemeinderats. Parallel erschließt sie derzeit drei Baugebiete im Kernort, in Graisbach und in Neuhausen. Im zu Ende gegangenen Jahr hat die Gemeinde für 1,8 Millionen Euro bereits 17 Bauplätze verkauft. Die Schulden von zwei Millionen Euro zu Jahresbeginn wurden größtenteils getilgt: Am 31. Dezember stand Marxheim nur noch mit 437.500 Euro in der Kreide.

Spannendstes Thema sei die Ansiedlung eines Einkaufsmarktes gewesen. Der entsprechende Bebauungsplan sei in Kraft, der Bauantrag passierte in der letzten Sitzung den Gemeinderat einstimmig und soll 2024 realisiert werden.

Wermutstropfen sei der Förderstopp in der ländlichen Entwicklung. Die Generalrenovierung der ehemaligen Schule Graisbach für künftige Gemeinschaftsnutzungen bleibt dadurch ein Problem, denn dazu sind Fördergelder dringend notwendig. Auf die lange Bank kann dieses Projekt aber nicht geschoben werden, denn die Dachsanierung sei dringlich, so Bürgermeister Schiegg.

Das Haus der Vereine in Schweinspoint stehe vor der Fertigstellung, nur die Außenanlagen müssen noch angelegt werden. Erfreulich seien, dass man im Kostenrahmen geblieben sei und Eigen­leistungen im Umfang von nahezu 100.000 Euro erbracht worden seien. Für die Erweiterung der Kindertagesstätte habe man die Planung in Auftrag gegeben.

Lob des Bürgermeisters an den Gemeinderat

Weiteren Themen seien die nun auf 2025 verschobene Sanierung der Donaubrücke (erstmals im Jahr 2000 im Sitzungsprotokoll erwähnt) und der Breitbandausbau gewesen. Bezüglich regenerativer Energien stellt man einen Bebauungsplan für eine PV-Freiflächenanlage auf, habe selbst eine Anlage auf dem Rathausdach installiert und geeignete Flächen für Windenergie-Anlagen dem Regionalen Planungsverband mitgeteilt.

Lob zollte Schiegg dem Gemeinderat für die gewissenhafte Sitzungsteilnahme und das gute Miteinander. Reiner Baumann habe sogar an allen 16 Sitzungen teilgenommen. Insgesamt seien 234 Beschlüsse gefasst worden, acht mehr als vor Jahresfrist. Bürgermeister Schiegg legte eine detaillierte Bilanz vor, gemäß der die Aufträge des Gemeinderates durch die Verwaltung durchwegs unverzüglich erledigt wurden – soweit man den Vollzug selbst in der Hand hatte.