Marxheim wird nicht Mitglied des Landschaftspflegeverbands

Plus Der Marxheimer Gemeinderat stimmt mit großer Mehrheit gegen die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband. Warum Bürgermeister Alois Schiegg "keinen Mehrwert" darin sieht.

Nur zwei Stimmen fanden sich im Gemeinderat für den Beitritt zum Landschaftspflegeverband Donau-Ries – elf Ratsmitglieder sahen keine Notwendigkeit für eine Mitgliedschaft. Den Antrag hatte Gemeinderätin Nicole Vervoort gestellt, die die Leistungen der landkreisweiten Vereinigung herausstellte.