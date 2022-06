Polizei stoppt angetrunkenen Autofahrer bei Marxheim

Bei einer Verkehrskontrolle im Raum Marxheim erwischt die Polizei einen alkoholisierten Pkw-Fahrer. Diesem droht jetzt ein Fahrverbot.

Etwas zu viel Alkohol getrunken hat ein Autofahrer, den die Polizei am späten Samstagnachmittag im Raum Marxheim stoppte. Bei der Kontrolle des 42-Jährigen, der in Richtung Neuburg unterwegs war, stellte sich heraus, dass dieser 0,58 Promille Alkohol im Blut hatte. Der Mann muss mit einem Monat Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro rechnen. (AZ)