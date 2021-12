Ein Hauch von Weihnachtsmarkt in der Stiftung Sankt Johannes

Der Firma Unsinn aus Holzheim hilft oft in der Region. Für Weihnachten war heuer etwas Besonderes geplant: Ein Truck voller Leckereien für die Stiftung Sankt Johannes.

Voll beladen hat sich der Lastwagen auf den Weg nach Schweinspoint gemacht. An Bord hat der Truck, den der Holzheimer Unternehmen Unsinn auf die Reise geschickt hatte, lauter Dinge, die die Weihnachtszeit wortwörtlich versüßen: Punsch, Lebkuchen, Plätzchen und Stollen wurden an die rund 30 Wohngruppen der Stiftung Sankt Johannes an den Standorten Schweinspoint, Rain und Donauwörth verteilt. Der selbst gebackene Stollen sowie die Plätzchen stammen von der Traditionsbäckerei Schiml aus Rain.

Der Hersteller von Autoanhängern aus Holzheim will durch die Aktion den rund 500 Klienten und Klientinnen, sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Stiftung eine schöne Vorweihnachtszeit bescheren. 2500 Euro habe man investiert, doch das habe vor allem einen Grund: "Die Region liegt uns besonders am Herzen. Wenn wir also die Möglichkeit haben, in der Umgebung ansässige Einrichtungen wie die Stiftung Sankt Johannes zu unterstützen, dann machen wir das sehr gerne“, erklärt Gunnar Bregler, der zusammen mit Josef und Rosa Unsinn den Betrieb führt.

Von nun an soll es jedes Jahr einen Weihnachtstrailer der Firma Unsinn geben

Im Voraus wurden Klienten und Klientinnen der Stiftung befragt, was sie sich von der Firma wünschen würden. Dass die Stiftung sich für weihnachtliche Leckereien entschied, sei für Rosa Unsinn besonders schön: "Die Bewohner wollten ein Geschenk, dass sie zusammenführt. Etwas, dass sie beim gemeinsamen Zusammensitzen genießen können - soweit es Corona zulässt."

Die Stimmung bei der Spendenübergabe vor Ort beschreibt Unsinn dementsprechend als "total schön und lebhaft". Die Bewohner hätten sich sehr gefreut, und auch für die Überbringer der Spende habe die Aktion einen emotionalen Mehrwert gehabt: "Ich bin begeistert von den Menschen und ihrer Individualität. Wir wurden so herzlich aufgenommen." Rosa Unsinns Begeisterung hat auch Folgen für die Vorweihnachtszeit der kommenden Jahre: "Wir werden den Weihnachtstrailer nun jedes Jahr zu Hilfsbedürftigen schicken. Das hat sich mit diesem ersten Mal etabliert." (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch