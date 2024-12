Mertingen geht mit guter Finanzlage ins neue Jahr

So gut wie diesmal ist die Gemeinde Mertingen selten in ein neues Jahr gestartet. „Ein echter Erfolg ist die finanzielle Stabilität unserer Kommune“, bewertete denn auch Bürgermeister Veit Meggle, als er jetzt in der letzten Sitzung 2024 vor dem Gemeinderat seine Jahresbilanz zog. Er berichtete vom „historisch besten Gewerbesteuerjahr“ mit Einnahmen in Höhe von über 10,5 Millionen Euro. Diese Summe liegt weit über dem Haushaltsansatz von acht Millionen Euro.

