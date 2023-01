Mertingen

Angriff am Mertinger Bahnhof: Wurde ein Mann mit einer Schusswaffe bedroht?

Leicht verletzt wurde ein Polizist in Mertingen, als er einen Tatverdächtigen aus einem Boot holen wollte.

Ein Mann gibt an, in Mertingen geschlagen und bedroht worden zu sein. Der Tatverdächtige versteckt sich in einem Boot und verletzt einen Polizisten.

Um 4 Uhr am Sonntagmorgen wurde der Polizei Rain mitgeteilt, dass im Bereich des Mertinger Bahnhofes ein Unbekannter einen 27 Jahre alten Mann aus Donauwörth angeblich mit einer Schusswaffe bedroht und dann mit dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen habe. Der Täter sei geflohen. Der Tatverdächtige aus Augsburg versteckt sich in Mertingen in einem Boot Als die Polizisten am Tatort ankamen, zeigte der Geschädigte ihnen zwei Menschen, die auf den Bahnhof zuliefen. Einer davon sei der Täter. Beide flüchteten. Eine der Personen, ein 14 Jahre altes Mädchen aus Augsburg, konnte angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass sich der Tatverdächtige in einem abgestellten Boot versteckt hatte. Als die Polizisten ihn aus dem Boot holten, leistete er Widerstand und musste gefesselt werden. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Mann aus Augsburg. Eine Waffe konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Ein Beamter wurde leicht an der Hand verletzt. (AZ)

