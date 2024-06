Mertingen

20:25 Uhr

Azubi-Infobörse in Mertingen: 16 Betriebe präsentieren sich

Plus Schülerinnen und Schüler konnten sich über verschiedene Berufe informieren. Zudem gab es Tipps, was bei einer Bewerbung gar nicht gut ankommt.

Von Daniel Weigl

Malermeister Markus Herz hält eine Tafel mit verschiedenen Spachteltechniken hoch. Er erklärt, wie diese gemacht werden. Der 14-jährige Lukas Trommer aus Lauterbach sieht interessiert zu: „Ich kann mir so eine Ausbildung als Maler schon vorstellen“, verrät er und geht zum nächsten Stand weiter. So wie Lukas kamen zahlreiche Schülerinnen und Schüler zur ersten „Start Your Career Azubi-Infobörse“ nach Mertingen.

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Mertinger Wirtschaftsbeirat. Insgesamt 16 Mertinger Firmen aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem Handwerk präsentieren sich im gut besuchten Saal der Alten Brauerei und beantworteten die Fragen der Jugendlichen. So wie Bäcker Robert Hierl, etwa im Gespräch mit der 14-jährigen Tamina Grüneis aus Otting. Sie backt gerne in ihrer Freizeit und weiß bereits, dass sie mal einen Beruf ausüben will, der mit Lebensmitteln zu tun hat. Am Stand der Alten Brauerei Mertingen hat sie sich über die Kochausbildung informiert.

