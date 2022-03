Mertingen

vor 19 Min.

Die Gemeinde Mertingen will ihr Geld nachhaltig einsetzen

Plus Mertingen beschließt einen Haushalt, der von Notwendigkeiten geprägt ist. Man will aber auch langfristig denken – und an die von Corona gebeutelten Vereine.

Von Helmut Bissinger

Vieles, was in diesem Jahr noch in Mertingen angepackt werden soll, will Bürgermeister Veit Meggle mit dem Prädikat „nachhaltig“ versehen. Er sieht den nun verabschiedeten Haushalt als einen Etat, der zukunftsorientiert ist. Nicht alle Mitglieder des Gemeinderats aber können sich mit „Leidenschaft“ – wie sie äußerten – anschließen.

