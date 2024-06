Erste Infobörse für Auszubildende in Mertingen

Wohin soll der berufliche Weg für jung Menschen einmal gehen? Wo gibt es Karriere-Chancen, wo werden individuelle Fähigkeiten am meisten gefördert? Diese und andere Fragen beantworten Ausbildungsbetriebe am 26. Juni in Mertingen.

Der Mertinger Wirtschaftsbeirat veranstaltet in diesem Jahr zum ersten Mal eine Azubi-Infobörse, bei der sich Jugendliche über potenzielle Ausbildungsberufe und Ausbildungsbetriebe in der Region informieren können. Schülerinnen und Schüler, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen, müssen sich viele Fragen stellen. Was möchte ich einmal werden? Welche Ausbildungsbetriebe gibt es in der Region? Was muss ich bei einer Bewerbung beachten? Um auf all diese Fragen eine Antwort zu geben, lädt der Wirtschaftsbeirat Mertingen am Mittwoch, 26. Juni, ab 18 Uhr, alle Interessierten in den Saal der Alten Brauerei in Mertingen ein.

Insgesamt 16 Firmen aus Industrie, Handel, Dienstleistung und dem Handwerk werden sich dort präsentieren und Fragen aus erster Hand beantworten. „Wir sind so ein starker Wirtschaftsstandort, da würde eine Azubi-Infobörse Mertingen gut zu Gesicht stehen. Vom europaweit agierenden Großunternehmen, bis zum kleinen Familienbetrieb ist alles dabei“, betont der Vorsitzende des Wirtschaftsbeirats, Daniel Petrasch. Neben einer Podiumsdiskussion mit den Ausbildungsverantwortlichen der Unternehmen, wird als besonderes Highlight an diesem Abend pro Betrieb eine Praktikumsstelle verlost.

„Wir wollen einen Mehrwert für Schülerinnen und Schüler schaffen und laden alle Interessierten mit ihren Eltern recht herzlich nach Mertingen ein“, so Petrasch. Der Mertinger Wirtschaftsbeirat wurde 2018 gegründet. Er hat die Aufgabe den Gemeinderat, seine Ausschüsse und die Verwaltung in wichtigen Angelegenheiten der Wirtschaft und des Standortmarketings zu beraten. Folgende Betriebe werden teilnehmen: Autohaus Hofmann GmbH, Bäckerei & Konditorei Hierl, Eugen Sengfelder GmbH, Fendt-Caravan GmbH, GEDA GmbH, Maler Herz, MTS Systemtechnik GmbH, Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG, SIGEL GmbH, Sparkasse Donauwörth, Steinmetz Stefan Hampel, Südstahl GmbH & Co. KG, Vill GmbH & Co. KG, Zott SE & Co. KG. (weda mit AZ)