Frau stirbt bei Unfall auf der B2

Der Autofahrer verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto schleudert gegen einen Baum. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden.

Eine 82 Jahre alte Frau ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag verstorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 82 Jahre alter Mann am Sonntag, gegen 16.10 Uhr, mit seinem Auto auf der Bundesstraße 2 in Richtung Donauwörth. Nach Angaben eines unbeteiligten Zeugen kam der Autofahrer zunächst aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Pkw leicht nach rechts ins Bankett ab.

Er steuerte gegen, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte mit der Beifahrerseite in einen Baum. Die Beifahrerin, es handelt sich laut Polizeibericht um die Ehefrau des Mannes, wurde dabei tödlich verletzt. Der 82-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungswagen in das Uniklinikum Augsburg verbracht.

Bundesstraße B2 am Sonntag komplett gesperrt

Zur Unfallaufnahme durch Beamte der PI Gersthofen und PI Rain am Lech wurde die Unfallstelle komplett gesperrt und der Verkehr entsprechend umgeleitet. Die Sperrung dauerte von 16.15 Uhr bis 19 Uhr, da im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg ein Gutachter hinzugezogen wurde. Zur Rettung des Fahrzeugführers und Umleitung des Verkehrs waren circa 30 Feuerwehrleute aus Westen- und Nordendorf im Einsatz.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (AZ)