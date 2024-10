Führungswechsel bei Sigel

Götz Stamm verlässt Sigel per 07.11.2024. Daniel Petrasch wird per 01.10.2024 zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Nach mehr als vier Jahren in der Position des CEO, hat sich dazu entschieden, die Firma Sigel zu verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. „Es war mir eine Ehre dieses großartige Familienunternehmen zu führen. Ich bin stolz auf das, was wir als Mannschaft in der gemeinsamen Zeit erreicht haben und bin dankbar für die Unterstützung und das Engagement unseres motivierten Teams. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt.“ Die Gesellschafter und der Unternehmensbeirat danken Götz Stamm für seine erfolgreiche Arbeit für das Unternehmen Sigel und wünschen ihm für seine persönliche und berufliche Zukunft alles Gute. Gleichzeitig ernennen die Gesellschafterfamilien Sigel und der Unternehmensbeirat den langjährigen Mitarbeiter und Prokuristen Daniel Petrasch per 1. Oktober 2024 zum neuen Geschäftsführer. Daniel Petrasch, der seit 34 Jahren unverzichtbarer Bestandteil des Unternehmens ist, hat sich durch seine langjährige Zugehörigkeit und seine umfangreiche Expertise in den Bereichen Finanzen, Personalmanagement, Einkauf, Produktion und Logistik als wertvolles Mitglied der Unternehmensleitung etabliert. „Ich bedanke mich herzlich für das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir unseren erfolgreichen Weg der nachhaltigen Unternehmensentwicklung fortsetzen werden. Gemeinsam als Sigel-Team werden wir weiterhin den Fokus auf den Erfolg unseres Unternehmens legen und diesen kontinuierlich vorantreiben.“ Neben der Neubesetzung des Geschäftsführers, wird eine zusätzliche Position als Geschäftsführung Sales & Marketing installiert werden, um die Expertise in diesen Schlüsselbereichen optimal zu ergänzen und die Marktpositionierung von Sigel nachhaltig zu sichern und weiter auszubauen. (AZ)

