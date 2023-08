Nostalgische Fahrzeuge aus der Vergangenheit in Mertingen

Der 15. Feldtag der Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen ist ein willkommenes Ausflugsziel für viele.

Stolz präsentiert Fabian Link aus Mertingen seinen Traktor, Modell MAN, Baujahr 1963. Bekommen hat er ihn von seinem Opa. Zusammen mit Papa Martin führt der Achtjährige sein „großes Spielzeug“ beim Feldtag der Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen vor.

So wie Fabian kamen circa 400 Aussteller in die Gemeinde, um ihre Schmuckstücke zu zeigen, mit Gleichgesinnten zu fachsimpeln und zu staunen. Zu sehen gab es, neben historischen Traktoren, auch landwirtschaftliche Maschinen, Autos und Motorräder. Clemens Hofer, Vorsitzender der Bulldog- und Oldtimerfreunde, war mit dem Publikumsandrang überaus zufrieden: „Es sind sogar mehr Menschen da, als gedacht.“

Viel zu entdecken gab es beim 15. Feldtag Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen. Foto: Daniel Weigl

Geschätzt waren über 500 Besucherinnen und Besucher da

Die Veranstalter schätzten über 500 Besucherinnen und Besucher, genaue Zahlen sind aber schwer zu nennen, schließlich herrschte den gesamten Sonntag über ein großes Kommen und Gehen. Oder besser gesagt, ein Kommen und Fahren. Alle zwei Jahre veranstalten die Bulldog- und Oldtimerfreunde ihren Feldtag, diesmal auf einem Areal nahe dem Reit- und Fahrverein.

Auch Thomas Schonbucher aus Emersacker (Landkreis Augsburg) ist eigens angereist. Zwei Stunden hat der gebürtige Schweizer mit seinem grünlackierten Hürlimann D60 SSP bis nach Mertingen gebraucht. Es ist das einzige Hürlimann-Modell an diesem Tag in Mertingen. Stolz zählt der Schweizer die Eckdaten seines Traktors auf: 30 PS, 4 Zylinder, Baujahr 1957, gebaut in der Hans Hürlimann Fabrik in Wil im schweizer Kanton St. Gallen.

Thomas Schonbucher aus Emersacker mit seinem Hürlimann D60 SSP. Foto: Daniel Weigl

Viel Arbeit investiere Thomas Schonbucher in sein Liebhaber-Fahrzeug, das ihm vor 20 Jahren sogar bei der Integration in Deutschland geholfen habe. „Wenn man so einen alten Traktor besitzt, kommt man schnell mit Gleichgesinnten ins Gespräch“, so der Oldtimer-Fan.

Der älteste Schlepper hat Baujahr 1954

Das merkt man auch an diesem Tag in Mertingen. Überall bilden sich kleine Grüppchen um die Schmuckstücke herum – man tauscht sich aus. Die Marke ist da (fast) schon egal. Eicher, Kramer, Lanz, Fendt, Deutz, Hanomag und zahlreiche andere Marken gab es am gestrigen Sonntag zu bestaunen. Gleich fünf Eicher Modelle hat Christoph Stuhlmiller aus Mertingen mitgebracht. Der älteste Schlepper ist ein Eicher EKL 11, Baujahr 1954. Zusammen mit seinem Vater kümmert sich Stuhlmiller um die Traktoren. „Ich habe keine anderen Hobbys“, verrät der Mertinger schmunzelnd.

Die Traktoren, Maschinen, Motorräder und Cabrios konnten auch in Aktion bestaunt werden. So wurde gepflügt, gedroschen, planiert und auch ein Kräftemessen beim Gewichte ziehen wurde veranstaltet.

ehr gut besucht war der 15. Feldtag Bulldog- und Oldtimerfreunde Mertingen. Foto: Daniel Weigl

Alle Besitzer, die sich an diesem Tag in Mertingen mit ihren Fahrzeugen angemeldet hatten, bekamen zudem die Christopherus Plakette. Der heilige Christophorus wird als Schutzpatron der Reisenden und Autofahrer verehrt. Für allzeit gute Fahrt spendete Pater Jith allen Fahrzeugen den Segen.