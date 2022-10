Polizei kontrolliert 36-Jährigen - dabei kommt einiges ans Licht

Eigentlich ging es zunächst nur um einen kleinen Fahrfehler. Doch was die Polizei dann alles ermittelt, lässt staunen.

Einer Zivilstrefe der Verkehrspolizei Donauwörth fiel am Freitagmittag ein Mann durch einen kleinen Fahrfehler auf, dessen Kontrolle schließlich ergab, dass er einiges auf dem Kerbholz hatte. Wie die Beamten mitteilen, wollten sie den 36-Jährigen in seinem Pkw Skoda mit Aalener Kennzeichen auf der B2 in Höhe Mertingen in Fahrtrichtung Augsburg anhalten. Doch erst auf Höhe Allmanshofen gelang es, den Fahrer zu stoppen. Schnell stellte sich heraus, dass die Kennzeichen seines Skoda aktuell auf einen Alfa Romeo zugelassen waren. Bei den Nummernschildern handelte es sich folglich um sogenannte Doubletten: Zulassungsstempel und TÜV-Stempel waren Totalfälschungen. Eine Fahrerlaubnis konnte der 36-Jährige ebenfalls nicht vorweisen, weil sie ihm im April entzogen worden war. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief außerdem bei ihm positiv. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus Donauwörth wurde der Mann kurz vernommen und nach seiner Wohnsitzüberprüfung wieder entlassen. Der benutzte Pkw kam zur Polizeiverwahrstelle, die gefälschten Kennzeichen wurden eingezogen. Doch damit nicht genug: Bei den weiteren Ermittlungen über die Polizei in Aalen stand nun der 36-jährige Skoda-Fahrer nach einem Geschwindigkeitsverstoß in Bopfingen als Fahrer fest. Zudem konnten auch mehrere Ladendiebstähle vom Juni 2022 in Leipzig geklärt werden, bei denen der angehaltene Pkw Skoda mit dem Aalener Kennzeichen als Fluchtfahrzeug genutzt wurde. (AZ)