Mertingen

vor 2 Min.

Stücke starker Frauen in Mertingen: Klaviertrio Würzburg gibt Konzert

Ausschließlich Stücke von Frauen präsentierten Catharina Cording am Klavier, Darla-Maria Cording an der Geige und Peer-Christoph Pulc am Cello.

Plus Ein Konzert ganz im Zeichen der Frauen hat es in Mertingen gegeben. Das Klaviertrio Würzburg bezauberte mit Stücken ausschließlich aus der Feder von Komponistinnen.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Ein hinreißendes Kammerkonzert in Mertingen war das – mit Kompositionen nur von Frauen, von bewundernswerten Frauen, schon allein für das, was sie in Ehe und Familie vollbrachten. Dazu verfügten sie über grandiose Begabungen, die sie in ihrer Zeit aber nicht ausleben durften, wie es ihnen gebührt hätte. Ein Mann kam – am Rande – zwar auch noch zu Gehör: allerdings erst in der Zugabe.

