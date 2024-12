Synergie für Innovation

Die Firma Sigel aus Mertingen kooperiert mit dem Digitalen Zentrum Schwaben (DZ.S). Das Gründerzentrum stattet die neuen Räumlichkeiten mit Boards von Sigel für eine motivierende und inspirierende Arbeitsumgebung aus, von denen die dortigen Startups profitieren. Es kommen die Glas-Whiteboards Artverum und das mobile Board-System Meet up zum Einsatz. „Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, kreative Prozesse zu unterstützen und flexible Arbeitsumgebungen zu schaffen“, sagt Daniel Petrasch, Geschäftsführer von Sigel. Das DZ.S bietet digitalen Gründerinnen und Gründern einen Ort der Begegnung und Vernetzung. Neben den einzelnen, geschlossenen Büros sind Teilbereiche offen und flexibel gestaltet. Ziel ist die Schaffung einer lockeren Campus-Atmosphäre. Die Glas-Whiteboards Artverum sind magnetisch, beschriftbar und immer wieder abwischbar, was sie zu einem praktischen Arbeitstool für den täglichen Gebrauch macht. Die mobilen Boards Meet up sind flexibel und können leicht in verschiedenen Räumen eingesetzt werden. Dafür werden die Boards einzeln oder zu zweit im rollbaren Stand verwendet. „Die Kooperation mit Sigel ist für uns ein großer Gewinn“, sagt Stefan Schimpfle, Geschäftsführer des DZ.S. „Die hochwertigen Produkte unterstützen unsere Startups optimal in ihrer täglichen Arbeit und passen perfekt zu unserem modernen und flexiblen Raumkonzept. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die vielen kreativen Ideen, die daraus entstehen werden.“

