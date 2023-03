Arbeiter stürzt in die Tiefe: Das ist zum tödlichen Unfall bekannt

Plus Nach dem tödlichen Sturz eines 60-Jährigen auf dem Gelände der Molkerei Zott in Mertingen herrscht großes Entsetzen. Welche Erkenntnisse die Kripo bislang hat.

Auch zwei Tage nach dem tödlichen Unfall auf dem Gelände der Molkerei Zott in Mertingen herrschte dort am Mittwoch großes Entsetzen. Am Montag war ein Beschäftigter einer Firma, die mit Arbeiten auf dem Dach einer Halle betraut ist, in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Kripo ist weiter damit beschäftigt, die näheren Umstände zu klären.

Die bisherigen Erkenntnisse fasste Michael Lechner, Chef der Kripo Dillingen, am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion so zusammen: "Wir gehen derzeit von einem tragischen Unfall aus." Der 60-Jährige habe sich zusammen mit Kollegen - wahrscheinlich waren es zwei andere Männer - auf dem Flachdach einer großen Produktionshalle in Werk 2 an der Bäumenheimer Straße aufgehalten. Dort finden gerade Arbeiten statt.

Der Arbeiter schlug quasi vor den Augen einiger Mitarbeiter in Mertingen auf

Gegen 10.45 Uhr fiel der Mann durch eine geschlossene Lichtkuppel etwa zehn Meter in die Tiefe und schlug letztlich auf dem Boden auf. Dies geschah quasi vor den Augen einiger Mitarbeiter, die sich gerade in der Halle aufhielten. Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät.

Am Ort des Geschehens nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen auf. In diese ist Lechner zufolge auch die Berufsgenossenschaft eingeschaltet: "Wir versuchen jetzt herauszufinden, wie es zu dem Unfall kommen konnte." Dabei seien noch einige Fragen zu klären, unter anderem, unter welchen Umständen das gewölbte Glas brach. Erkenntnisse erhoffen sich die Beamten unter anderem von den beiden Kollegen des Getöteten. Die werden vernommen.

Obduktion soll Aufschluss bringen, ob Arbeiter ein gesundheitliches Problem hatte

Die Staatsanwaltschaft Augsburg ordnete eine Obduktion des Leichnams an. Damit soll nach Angaben von Michael Lechner beispielsweise geklärt werden, ob es auch eine gesundheitliche Ursache für den tödlichen Sturz gab. Ein Fremdverschulden schließt die Kripo momentan aus.