Winterwunderland auf dem Mertinger Weihnachtsmarkt

Plus Der starke Schneefall in Schwaben hat den Pausenhof der Antonius-von-Steichele-Grundschule in eine winterlich-romantische Kulisse für den Weihnachtsmarkt verwandelt.

Von Daniel Weigl

„Des einen Freud ist des anderen Leid“ heißt es sprichwörtlich. Die Mertinger hatten an diesem Wochenende zumindest Glück mit dem Wetter. Sorgte der starke Schneefall am Samstag vor allem im Süden Bayerns für ein Verkehrschaos und zu viel Leid bei allen Reisenden, so überwog in Mertingen die Freude über das perfekte Wetter für den Mertinger Weihnachtsmarkt. Und so verwandelte der viele Neuschnee den Pausenhof der Antonius-von-Steichele-Grundschule in ein Winterwunderland.

Um die besinnliche Atmosphäre am ersten Adventswochenende perfekt zu machen, sorgten die zahlreichen Vereine und Helfer, die für das leibliche Wohl und allerhand Unterhaltung auf der Bühne. Den Auftakt machten die Mertinger Grundschulkinder mit einstudierten Weihnachtsliedern und Gedichten. Bürgermeister Veit Meggle eröffnete den Weihnachtsmarkt mit dankenden Worten an alle Helferinnen und Helfer und freute sich schon zu Beginn über viele Besucherinnen und Besucher. Es ist nach langer Pause erst das zweite Mal, dass der Mertinger Weihnachtsmarkt wieder im Pausenhof der Grundschule stattfindet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

