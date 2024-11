Senioren-Auflageturnier des Schützengau Lech-Wertach startet in die 20. Saison

Insgesamt 41 Schützinnen und Schützen gingen beim Auftakt des Auflageturniers an den Start. Startberechtigt sind alle Schützinnen und Schützen des Gaus die das 60. Lebensjahr vollendet haben. Das beste Einzelergebnis erzielte Peter Zerle von Edelweiß Bobingen mit dem Maximum von 300 Ringen. Den 2. Platz sicherte sich mit 299 Ringen Franz Heim von der Schützengesellschaft Schwabegg. Auf den weiteren Plätzen folgten ringgleich mit 298 Ringen Rita Engel (Schützengesellschaft Schwabegg), Ludwig Wessinger (Hubertus Oberottmarshausen), Manfred Hörwick (Altschützen Mickhausen), Marianne Lehmeyer (Brunnenschützen Königsbrunn) und Martin Seitz (Edelweiß Bobingen). Diese Leistungsdichte setzte sich auch auf den weiteren Plätzen fort. So benötigte man noch 295 Ringe für eine Platzierung um Platz 20. Dadurch wurde es auch in der Mannschaftswertung spannend. Für diese werden die drei ringbesten Teilnehmer eines jeden Vereins gewertet. Platz eins belegte die Schützengesellschaft Schwabegg mit 894 Ringen. Auf Platz zwei folgten mit 892 Ringen die Brunnenschützen Königsbrunn und auf Platz drei die Altschützen Mickhausen mit 890 Ringen. Die nächste Runde des Auflageturniers für Senioren findet am Samstag, 4. Januar 2025 ab 13:30 Uhr bei der Schützengesellschaft Klosterlechfeld statt.

