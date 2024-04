Möggingen

Das letzte Dorf mit Trinkwasser nur aus eigener Quelle

Plus In Möggingen, das zur Stadt Harburg gehört, stehen die gut 40 Bewohner vor einer Millionen-Investition. So sieht die Lösung des Trinkwasser-Problems aus.

Von Wolfgang Widemann

Seit fast 70 Jahren liefert eine Quelle am Riesrand den Bewohnerinnen und Bewohnern von Möggingen zuverlässig Trinkwasser. Damit gehört das Dörfchen, das in einem Tal nahe Großsorheim liegt und zur Stadt Harburg gehört, in der Region zu den ganz wenigen Orten, die ausschließlich eine kleine, eigene Wasserversorgung haben. Doch deren Tage sind gezählt. Die Mögginger sehen sich nicht mehr in der Lage, die nötige Infrastruktur aus eigener Kraft aufrechtzuerhalten. Deshalb sieht sich nun recht unversehens die Stadt Harburg mit einem Millionenprojekt konfrontiert.

In früheren Zeiten gab es keine zentrale Trinkwasserversorgung. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein war in vielen Orten kein Leitungsnetz vorhanden. Die Menschen holten sich das Wasser aus Brunnen. In Möggingen bauten sich die Bürger im Jahr 1955 ein Trinkwassersystem. In Eigenleistung wurde eine Quelle östlich des Dorfs gefasst, es wurden Leitungen zu den einzelnen Anwesen verlegt und ein Hochbehälter geschaffen, der seitdem auch als Löschwasser-Reservoir dient. Um die Anlagen kümmerte sich der Wasserbeschaffungsverband Möggingen. Dessen Mitglieder waren die Eigentümer der Anwesen.

