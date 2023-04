Monheim

150 Jahre Liederkranz Monheim – eine Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen

Plus Trotz herausfordernder Zeiten blicken die Sängerinnen und Sänger positiv in die Zukunft. Mit einem Festkonzert wollen sie das Jubiläum würdigen.

Im Jahr 1873 übersandte der Gesangverein Monheim dem "wohllöblichen Stadtmagistrat" seine Statuten mit dem höflichen Ersuchen, dies dem königlichen Bezirksamt zur Genehmigung vorzulegen. Das Ansinnen war von Erfolg gekrönt, die erbetene Genehmigung ließ nicht lange auf sich warten. Seither sind stolze 150 Jahre vergangen in denen viele Generationen den Verein mit Engagement und Erfolg durch Höhen und Tiefen geführt haben. Das Alter eines Vereins an sich besagt nichts über seinen eigentlichen Wert, doch wenn die Idee – das gemeinsame Singen – ihn zusammenhält und mit Leben erfüllt, 150 Jahre alle Wirren der Zeit überdauert, stellt dies den ehrenamtlich Verantwortlichen und Akteuren ein lobendes und anerkennendes Zeugnis aus.

Der Liederkranz hat das gesellschaftliche und kulturelle Leben in der Gemeinde über Generationen hinweg aktiv mitgestaltet und gefördert und gestaltet. Bereits 1901 hatte sich der Liederkranz mit einer großen Spende am Bau der Monheimer Badweihers beteiligt, der heute noch besteht. Viele Konzerte, Theateraufführungen, Faschingsbälle und Ausflüge prägten das Vereinsleben. Zwei Weltkriege, die tiefe Lücken hinterließen, wurden überwunden und bereits 1959 herrschte wie heute Nachwuchsmangel. Der Chor stabilisierte sich wieder dank engagierte Chorleiter, sodass in den 80er-Jahren ein Kinderchor hinzukam und 2013 ein Jugendchor gegründet wurde. Allerdings forderte der zunehmende Männermangel seinen Tribut: 2013 musste der Männerchor aufgelöst werden. Der Blick des Liederkranzes geht trotz fordernden Zeiten positiv in die Zukunft.

