Ab nächster Woche wird auch auf der Staatsstraße bei Monheim gebaut

Zwischen Monheim und Warching herrscht für mehrere Wochen eine Vollsperrung. Auch in Blossenau wird es eine Baustelle geben. Bauamt spricht von "Kompromiss".

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen sich am kommender Woche auf eine neue Baustelle einstellen: Ab Montag, 8. August, wird die Staatsstraße zwischen Monheim und Warching voll gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit.

Genauer ist die Staatsstraße von Monheim kommend ab dem Ortsende Monheim bis einschließlich zur Kreuzung mit der Kreisstraße DON 21 gesperrt. Grund hierfür ist eine Sanierung der Asphaltfahrbahn und in diesem Zuge auch eine stellenweise Anpassung des Streckenverlaufes, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Im Anschluss wird voraussichtlich ab Mitte September der weitere Verlauf der Staatsstraße 2214 ab der Einmündung DON 21 bis zur Landkreisgrenze einschließlich der Ortsdurchfahrt Blossenau saniert. Die Umleitungsstrecken werden ausgewiesen. Unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten - laut Bauamt voraussichtlich Ende Oktober - wird die Vollsperrung aufgehoben.

Baustelle bei Monheim erfolgt auf zwei Abschnitten

Die Staatsstraße 2214 wird in zwei Abschnitten saniert. Der erste Bereich liegt zwischen dem Ortsausgang Monheim und der Einmündung zur Kreisstraße bei Warching. Die Kreuzung der Staatsstraße mit der Kreisstraße ist von der Sperrung komplett betroffen. Die Staatsstraße wird in diesem Abschnitt auf circa vier Kilometer Länge saniert. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, werden in drei Bereichen Kuppen abgeflacht und eine Kurve durch einen größeren Radius entschärft. Zusätzlich werden zur Befestigung der Bankette in großen Teilbereichen Rasengittersteinen verlegt.

Der Umleitungsverkehr wird bereits auf der Bundesstraße 2 von Monheim aus nach Buchdorf über Daiting weiter über die Kreisstraße nach Gansheim und von dort weiter über die Kreisstraße DON 25 zurück zur Staatsstraße geleitet. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Richtung. Eine Beschilderung vor Ort werde rechtzeitig zum Baubeginn eingerichtet, so die Behörde aus Augsburg.

Auch die Ortsdurchfahrt Blossenau wird saniert

Nach Abschluss der Maßnahme zwischen Monheim und Warching folgt der zweite Bereich an der Staatsstraße 2214. Dieser Abschnitt beginnt von Monheim aus kommend nach der Einmündung zur Kreisstraße bei Warching und verläuft weiter bis zur Landkreisgrenze. In diesem Bereich wird neben der freien Strecke auch die Ortsdurchfahrt Blossenau saniert. Zusätzlich entstehen eine Radweganbindung von Blossenau zu den Siedlerhöfen sowie eine Querungshilfe und zwei barrierefreie Bushaltestellen auf Höhe der Siedlerhöfe.

Der Umleitungsverkehr der Staatsstraße aus Monheim kommend wird an der Einmündung zur Kreisstraße bei Warching nach Rögling weiter über die Kreisstraße nach Tagmersheim und von dort zurück zur Staatsstraße 2214 geleitet. Gleiches gilt für die entgegengesetzte Richtung. Auch hier kündigt das Bauamt eine rechtzeitige Umleitungsbeschilderung an. Nach Fertigstellung der Arbeiten voraussichtlich Ende Oktober wird die Staatsstraße wieder für den Verkehr freigegeben.

Es handelt sich um eine Kompromisslösung

Die Maßnahme ist als eine Kompromisslösung zu sehen. Ein umfangreicher Ausbau der Straße auf der kompletten Strecke würde ein Vielfaches an Zeit und Kosten in Anspruch nehmen, heißt es von Staatlichen Bauamt. Gleichzeitig würden deutlich mehr Flächen überbaut. Die jetzt durchgeführte Erhaltung mit den angeführten Verbesserungen greift punktuell an Stellen mit Sicherheitsdefiziten ein, welche ressourcen- und flächenschonend umgesetzt werden können.

Ziel der Bauarbeiten ist es, sowohl die Sicherheit als auch die Fahrqualität zu verbessern und gleichzeitig die Kosten für die Unterhaltung der Straße in den kommenden Jahren zu senken. Abgesehen von den angesprochenen Verbesserungen wird sowohl Lage als auch Breite der Staatsstraße nicht verändert. Die Bauarbeiten werden in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Monheim und der Gemeinde Tagmersheim durchgeführt. (AZ)