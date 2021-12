Alkoholisiert auf einem Kraftrad unterwegs

Die Polizei kontrolliert zwischen Monheim und Itzing einen Kraftradfahrer. Der junge Mann war offenbar alkoholisiert. Und er hatte noch einen Beifahrer an Bord.

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag, um 1.40 Uhr, zwischen Itzing und Monheim einen 20-jährigen Kradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der aus dem Augsburger Raum stammende junge Mann war mit seinem gleichaltrigen Sozius auf der Bundesstraße 2 in Richtung Norden unterwegs. Bei der Kontrolle konnte bei dem Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein im Anschluss gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab den Beamten zufolge einen Wert von knapp über 0,8 Promille. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Monat Fahrverbot. Sein Kraftrad musste er stehen lassen.