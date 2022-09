Monheimer Mordprozess: So geschah der tödliche Zusammenstoß

Die Staatsanwaltschaft wirft einem 28-Jährigen vor, nahe Monheim den Tod einer Autofahrerin in Kauf genommen zu haben. Was die Kamera im Pkw aufgezeichnet hat.

Wohl selten waren zum Auftakt eines Mordprozesses die Fakten so klar. Als Staatsanwalt Johannes Pausch am Dienstag vor der 8. Strafkammer des Landgerichts Augsburg die Anklage gegen einen 28- und einen 29-Jährigen verliest, zeichnet er minutiös den Tathergang am Abend des 6. April 2021 auf der Staatsstraße ein paar Hundert Meter östlich von Monheim nach. Wie zwei junge Männer, die in einem 240 PS starken Auto von Warching her kommend, offenbar dem Rausch der Geschwindigkeit erliegen. Wie der Fahrer laut Gutachten auf mehr als 200 Kilometer pro Stunde beschleunigt habe, wie das Duo mit dem Wagen an einer Kuppe abhebt, wie die Männer dies euphorisch kommentieren und wie wenige Sekunden später der Audi A5 außer Kontrolle gerät und mit verheerender Wucht in einen entgegenkommenden Skoda Fabia kracht, dessen Fahrerin auf der Stelle tot ist. Dies alles hat eine kleine Videokamera aufgezeichnet, die im Audi des 28-Jährigen installiert war und mitlief.

12 Bilder So lief der Rettungseinsatz nach dem tödlichen Unfall bei Monheim Foto: Wolfgang Widemann

Durch die Aufnahmen und die Erkenntnisse daraus kommt die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis, dass der Fahrer einen Mord begangen und ihm der 29-Jährige dabei geholfen hat. Seit Juni 2021 sitzt der 28-Jährige, der aus Monheim stammt, in Untersuchungshaft. Der wegen Beihilfe zum Mord angeklagte Kumpel, der ebenfalls in der Jurastadt lebt, befindet sich auf freiem Fuß. Als die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer unter Vorsitz von Dr. Roland Christiani beginnt, sind die beiden Männer sichtlich angespannt.

Der Angeklagte soll sein Auto auf über 200 km/h beschleunigt haben

Staatsanwalt Pausch beschreibt die Staatsstraße mit ihrem damals noch unebenen Zustand und kurvigen Zustand – aktuell wird der Abschnitt neu ausgebaut. Das Teilstück östlich von Monheim sei der Polizei als "Rennstrecke" bekannt. An jenem Abend war der Asphalt zum Teil feucht, zum Teil trocken. Es waren wenige Fahrzeuge unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem verhängnisvollen Zusammenstoß haben die Angeklagten laut Pausch einen Lastwagen überholt, anschließend habe der Fahrer beschlossen, die höchstmögliche Geschwindigkeit seines Fahrzeugs, das bis zu 250 km/h erreichen konnte, und die Beschleunigung "auszutesten". Mit den – vom Mikrofon der Kamera dokumentierten – Worten "der brennt" trat der 28-Jährige auf das Gaspedal und kam dem Staatsanwalt zufolge auf "wenigstens 185 bis 204 km/h".

Das Ziel des Fahrers – ein gelernter Fluggerätemechaniker, der nach eigenen Angaben zuletzt als Lkw-Fahrer tätig war – sei es gewesen, im weiteren Verlauf der Strecke über eine Kuppe zu "schanzen" – und zwar, "um einen Adrenalinschub zu erfahren beziehungsweise aus purer Freude an der hohen Geschwindigkeit und am Fliegen". Dabei habe der junge Mann auch billigend in Kauf genommen, nach der Kuppe das Auto nicht mehr sicher beherrschen zu können. Der Pkw der Frau, die entgegenkam, sei in einiger Entfernung gut erkennbar gewesen.

Der Beifahrer hat den 28-Jährigen offenbar noch angefeuert

Der 28-Jährige, der den Ermittlungen zufolge vorher Cannabis-Produkte konsumiert habe, damit unter Drogeneinfluss gestanden und absolut fahruntüchtig gewesen sei, habe mit der Unfallgefahr gerechnet, auch dass dadurch jemand zu Tode kommen könne. Dem Angeklagten sei zudem bewusst gewesen, dass die 54-Jährige zu diesem Zeitpunkt mit keinerlei Angriff auf ihr Leben gerechnet habe: "Dies war ihm aber gleichgültig." Der Beifahrer, ein Kfz-Meister, habe den 28-Jährigen angefeuert, den vierten Gang voll auszufahren: "Ja Vierter, Vierter, immer no der Vierte."

Lesen Sie dazu auch

Mit schätzungsweise 174 bis 177 Kilometern pro Stunde sei nach Angaben des Staatsanwalts der Wagen über die Kuppe geschossen. In diesem Moment habe der Fahrer gerufen: "Jetzt heb mer ab, Alter." Der Angeklagte sei dann vom Gas gegangen, habe aber nicht gebremst. 225 Meter weiter sei der Audi wegen der hohen Geschwindigkeit in Verbindung mit der teils feuchten Straße außer Kontrolle geraten und mit einer Geschwindigkeit von 138 bis 153 km/h gegen den anderen Pkw geprallt. Die Frau habe noch versucht, nach rechts auszuweichen, dies sei ihr jedoch nicht mehr gelungen. Ihr Wagen habe laut Johannes Pausch noch ein Tempo zwischen 65 und 75 Kilometern pro Stunde gehabt. Durch die Kollision erlitt die 54-Jährige unter anderem einen Genickbruch.

So sah der Wagen der beiden jungen Männer nach dem Zusammenstoß nahe Monheim aus. Foto: Wolfgang Widemann

Für den zweiten Verhandlungstag im Mordprozess kündigt einer der Verteidiger eine Erklärung an

Mit der Verlesung der Anklageschrift war der erste Verhandlungstag nach gut 20 Minuten schon wieder beendet. Rechtsanwalt Moritz Bode (Augsburg), der den 28-Jährigen zusammen mit Hans-Dieter Gross (München) vertritt, kündigte für den zweiten Termin am 5. Oktober eine schriftliche Erklärung seines Mandanten an. Veronika Tauchert (Donauwörth), die den Beifahrer verteidigt, sagte, dieser werde sich derzeit nicht äußern. Die Anwälte haben nach übereinstimmenden Aussagen das Ziel, "den Mordvorwurf wegzubekommen". Was geschehen sei, sei offensichtlich. Es gehe nun um die juristische Wertung. Hier kommt auch ein verbotenes Kfz-Rennen mit Todesfolge in Betracht.