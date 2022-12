Baum in Monheim angezündet

In Monheim ist am Freitag ein Baum angezündet worden. Die Freiwillige Feuerwehr musste diesen bei den Löscharbeiten umsägen.

Am Freitag ist in Monheim ein Baum in Brand gesetzt worden. Eine aufmerksame Frau teilte der Polizei mit, dass Rauch aus einem Baum in der Donauwörther Straße aufstieg. Vor Ort stellte eine Streife dann fest, dass ein bisher unbekannter Täter wohl das ausgehöhlte Innere eines alleinstehenden Baumes, der auf einer Grünanlage stand, auf bislang unbekannte Weise zwischen 13 Uhr und 13.55 Uhr angezündet hat.

Baum muss bei Löscharbeiten umgesägt werden

Der Brand konnte rasch durch die Freiwillige Feuerwehr Monheim, die mit zehn Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Bei den Löscharbeiten musste der Baum allerdings umgesägt werden. Der Schaden wird auf rund 400 Euro geschätzt. Hinweise werden unter Telefon 0906-70 66 70 bei der Polizei Donauwörth entgegengenommen. (AZ)