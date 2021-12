Defektes Ofenrohr in Monheim alarmiert Feuerwehr

Ein defektes Ofenrohr hat in Monheim für Unruhe gesorgt. Weil ein Brand vermutet wurde, riefen Nachbarn die Feuerwehr.

Nachbarn haben am Samstagabend gegen 18 Uhr bei der Rettungsleitstelle einen Kaminbrand in der Donauwörther Straße in Monheim gemeldet. Wie sich herausstellte, war ein defektes Abzugsrohr Grund für den Funkenflug aus dem Kamin und dem glühenden Ofenrohr.

Der vermeintliche Brand war somit durch die Feuerwehr Monheim schnell unter Kontrolle und der vorab informierte Kaminkehrer konnte die Sache abschließend in Ordnung bringen. Allerdings entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Monheim war mit 30 Mann vor Ort. (AZ)

